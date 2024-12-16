Барселона – Леганес 0:1

Голи: Гонсалес, 4

Підопічні Хансі Фліка добре розпочали сезон впевнено, посівши перше місце в турнірній таблиці. Однак "синьо-гранатові" в останніх турах втратили перевагу в очках та дозволили Атлетіко та Реалу наблизитись впритул, пише 24 канал.

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Мінімальна перемога Леганеса

"Пепінерос" вже на початку зловили Барселону на контратаці. Мунір міг покарати колишню команду, але змарнував гарну нагоду, заробивши лише кутовий.

На 4-й хвилині першого тайму Леганес повів у рахунку. Влучним ударом головою після подачі з кутового відзначився Серхіо Гонсалес – 1:0.

"Блаугранас" одразу мали можливість відігратись. Однак Роберт Левандовські пробив впритул у голкіпера "пепінерос" Марко Дмитровича, який записав на свій рахунок дивовижний сейв.

Переважну більшість часу Барселона контролювала м'яч та намагалась відновити паритет, а також вийти вперед. Підопічні Хансі Фліка завдали близько 20 ударів по воротах суперника, але до голів справа не дійшла.

У компенсований час "синьо-гранатові" отримали право на небезпечний штрафний удар біля карного майданчика. Однак, Рафінья пробив вище воріт, після чого суддя оголосив про завершення матчу.

У підсумку "пепінерос" святкували історичну перемогу над Барселоною. Натомість каталонці знову втратили важливі три очки у боротьбі за "золото" іспанської Ла Ліги.

Відеоогляд матчу Барселона – Леганес: