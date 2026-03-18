Знищили "сорок": Барселона влаштувала гольову феєрію у Лізі чемпіонів

У середу, 18 березня, підійшли до завершення матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025 – 2026. Особлива увага фанатів була прикута до Барселони.

Каталонці грали вдома проти англійського Ньюкасла, повідомляє 24 Канал. Перша гра відбулась на полі "сорок" тиждень тому та ледь не завершилась провалом для Барселони.

Чи була інтрига у протистоянні?

У першому матчі команди зіграли 1:1, при чому каталонці врятувалися лише наприкінці доданого до другого тайму часу – Ямаль реалізував пенальті.

До поєдинку у Барселоні господарі підходили у статусі фаворитів і почали доводити це з перших хвилин.

Барселона – Ньюкасл 7:2

Голи: Рафінья, 6, 72, Берналь, 18, Ямаль, 45+7 (пен.), Фермін, 51, Левандовскі, 56, 61 – Еланга, 15, 28.

Барселона швидко відкрила рахунок – на 6-й хвилині Рафінья вивів каталонців вперед. Втім, Ньюкасл миттєво відповів: на 15-й Еланга зрівняв після передачі Холла.

За три хвилини Берналь знову вивів каталонців уперед, але Еланга оформив дубль на 28-й – 2:2.

Ключовим став кінець тайму: Ламін Ямаль реалізував пенальті у компенсований час і зробив рахунок 3:2 перед перервою.

У другому таймі на полі була лише одна команда. На 51-й хвилині Фермін Лопес зробив рахунок 4:2. Невдовзі дубль оформив Роберт Левандовскі. Крапку у матчі поставив Рафінья, встановивши підсумковий результат 7:2.

Ньюкасл після перерви повністю провалився в обороні, а Барселона безжально користувалася кожною помилкою суперника.

