Каталонцы играли дома против английского Ньюкасла, сообщает 24 Канал. Первая игра состоялась на поле "сорок" неделю назад и едва не завершилась провалом для Барселоны.

Была ли интрига в противостоянии?

В первом матче команды сыграли 1:1, причем каталонцы спаслись только в конце добавленного ко второму тайму времени – Ямаль реализовал пенальти.

К поединку в Барселоне хозяева подходили в статусе фаворитов и начали доказывать это с первых минут.

Барселона – Ньюкасл 7:2

Голы: Рафинья, 6, 72, Берналь, 18, Ямаль, 45+7 (пен.), Фермин, 51, Левандовски, 56, 61 – Эланга, 15, 28.

Барселона быстро открыла счет – на 6-й минуте Рафинья вывел каталонцев вперед. Впрочем, Ньюкасл мгновенно ответил: на 15-й Эланга сравнял после передачи Холла.

Через три минуты Берналь снова вывел каталонцев вперед, но Эланга оформил дубль на 28-й – 2:2.

Ключевым стал конец тайма: Ламин Ямаль реализовал пенальти в компенсированное время и сделал счет 3:2 перед перерывом.

Во втором тайме на поле была только одна команда. На 51-й минуте Фермин Лопес сделал счет 4:2. Вскоре дубль оформил Роберт Левандовски. Точку в матче поставил Рафинья, установив итоговый результат 7:2.

Ньюкасл после перерыва полностью провалился в обороне, а Барселона безжалостно пользовалась каждой ошибкой соперника.

