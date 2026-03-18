Каталонці грали вдома проти англійського Ньюкасла, повідомляє 24 Канал. Перша гра відбулась на полі "сорок" тиждень тому та ледь не завершилась провалом для Барселони.

Чи була інтрига у протистоянні?

У першому матчі команди зіграли 1:1, при чому каталонці врятувалися лише наприкінці доданого до другого тайму часу – Ямаль реалізував пенальті.

До поєдинку у Барселоні господарі підходили у статусі фаворитів і почали доводити це з перших хвилин.

Барселона – Ньюкасл 7:2

Голи: Рафінья, 6, 72, Берналь, 18, Ямаль, 45+7 (пен.), Фермін, 51, Левандовскі, 56, 61 – Еланга, 15, 28.

Барселона швидко відкрила рахунок – на 6-й хвилині Рафінья вивів каталонців вперед. Втім, Ньюкасл миттєво відповів: на 15-й Еланга зрівняв після передачі Холла.

За три хвилини Берналь знову вивів каталонців уперед, але Еланга оформив дубль на 28-й – 2:2.

Ключовим став кінець тайму: Ламін Ямаль реалізував пенальті у компенсований час і зробив рахунок 3:2 перед перервою.

У другому таймі на полі була лише одна команда. На 51-й хвилині Фермін Лопес зробив рахунок 4:2. Невдовзі дубль оформив Роберт Левандовскі. Крапку у матчі поставив Рафінья, встановивши підсумковий результат 7:2.

Ньюкасл після перерви повністю провалився в обороні, а Барселона безжально користувалася кожною помилкою суперника.

