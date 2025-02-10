Боротьба за "золото" в Іспанії загострюється: Барселона розбила Севілью та наблизилась до Реала

Каталонський клуб набирає обертів після серії невдач у Ла Лізі. Барселона здобула третю поспіль перемогу та скоротила відставання від мадридських клубів.

Севілья – Барселона 1:4

Голи: Варгас, 8 – Левандовський, 7, Фермін Лопес, 46, Рафінья, 55, Ерік Гарсія, 89.

В чемпіонаті Іспанії 2024-2025 цими вихідними проходили матчі 23 туру Ла Ліги. На вечір неділі була винесена зустріч за участі Барселони, яка гостювала у Севільї, повідомляє 24 Канал.

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Барса виходить із кризи

Каталонці перервали свою серію невдач у чемпіонаті, вигравши два останні матчі у Валенсії та Алавеса. Черговий суперник також не хапає зірок з неба цього сезону, найкращі часи Севільї вже пройшли.

Перемога дозволила б Барселоні скоротити відставання від лідерів чемпіонату з Мадрида. Вже на сьомій хвилині рахунок відкрив Левандовський, але у першій же атаці після цього Севілья зрівняла рахунок завдяки Варгасу.

У першому таймі господарі тримались та змогли піти на перерву за рівного рахунку. Втім у другому таймі Барселона не залишила андалусійцям ані шансу.

По перерві на полі з'явився Фермін Лопес, який швидко пройшов шлях від героя до антигероя. На першій же хвилині тайму іспанець забив з пасу Педрі. Але пізніше Фермін полетів прямими ногами в суперника та отримав пряму червону картку.

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На той момент Барселона вже вела 3:1, Рафіньї вдався прекрасний більярдний постріл з далекої відстані. Проте і в меншості каталонці впевнено контролювали гру та навіть довели рахунок до розгрому під завісу гри.

Таким чином "блаугранас" загострюють чемпіонську інтригу в Ла Лізі. Команда Фліка відстає від Реала на два очки, а від Атлетіко – на одне. Севілья ж після поразки опустилась на 13-ту сходинку.