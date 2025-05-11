Гранди іспанського та європейського футболу вдруге визначатимуть сильнішого в очному протистоянні за останній місяць. Підсумок поєдинку Барселона – Реал стане вирішальним у чемпіонській гонці, пише 24 Канал.

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Реванш за поразку в Кубку Іспанії

26 квітня суперники визначили переможця Кубка Іспанії. У драматичному поєдинку перемогу здобули підопічні Ганса-Дітера Фліка. Володар трофея визначився в овертаймі, де "блаугранас" завдяки голу Кунде вирвали перемогу 3:2.

Загалом це вже третій матч принципових суперників у 2025 році. 12 січня в рамках Суперкубка Іспанії каталонці розгромили команду Карло Анчелотті з рахунком 5:2.

Тож "королівський клуб" намагатиметься здобути реванш за прикрі поразки, які позбавили їх двох трофеїв.

У чемпіонаті Іспанії Барселона випереджає Реал на чотири бали. Перемога та нічия дозволить "блаугранас" фактично гарантувати чемпіонство у Ла Лізі. Реал у разі успіху зможе скоротити відставання до одного очка. Це дозволить "вершковим" продовжити боротьбу за "золото".

Довідка. Для Барселони та Реала звітна зустріч стане 261-ю в історії протистояння. Незначною перевагою володіють "вершкові": 106 перемог проти 103, а ще 51 матч завершився внічию. Баланс голів 440:431 на користь клубу зі столиці Іспанії.

Кадрова ситуація

До звітного поєдинку суперники підходять не в оптимальних складах. У Барселони не зіграють травмовані Берналь, Кунде та Торре. Під питанням участь Касадо.

У "галактікос" кадрова ситуація ще складніша. У лазареті перебувають Алаба, Камавінга, Карвахаль, Мілітао, Менді, Рюдігер. Особливе занепокоєння викликає захисна ланка мадридців, яка не відзначалася надійністю упродовж сезону.

Де дивитися іспанське Ель-Класіко

Поєдинок 35 туру Ла Ліги Барселона – Реал онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі Megogo. Початок поєдинку – о 17:15 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію іспанського Ель-Класіко Барселона – Реал. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.

Барселона – Реал