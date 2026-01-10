В цьому Ель-Класіко клуби протистоятимуть один одному на нейтральному полі. Принципові суперники визначатимуть сильнішого в Саудівській Аравії на стадіоні "King Abdullah Sports City", інформує 24 Канал.
Коли розпочнеться гра Барселона – Реал?
Матч між грандами світового футболу відбудеться 11 січня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
На кону стоятиме Суперкубок Іспанії. Саме вони зустрічалися між собою й у попередньому фіналі, де Барселона розгромила "вершкових" з рахунком 5:2.
До слова. Команди востаннє протистояла одна одній у жовтні. Тоді мадридці здобули перемогу з рахунком 2:1, завдяки голам Кіліана Мбаппе та Джуда Беллінгема.
Зазначимо, що за Суперкубок Іспанії з самого початку боролися чотири клуби. У півфінальному матчі Реал здолав Атлетіко (2:1), а Барселона не залишила жодних шансів Атлетіку Більбао – 5:0.
Що відомо про протистояння Реала та Барселони?
За даними Transfermarkt, це буде 263-тє Ель-Класіко в історії. Наразі мінімальну перевагу мають мадридці 107 перемог проти 104 у каталонців, а ще 51 раз команди грали внічию.
Майбутні суперники є з відривом найтитулованішими в Іспанії. Протягом XXI сторіччя вони на двох виграли 21 з 25 чемпіонств Ла Ліги, а загалом на двох здобули понад 200 трофеїв.
Каталонці частіше тріумфували в Кубку та Суперкубку Іспанії, а мадридці більше виграли титулів національного чемпіонату та єврокубків.
Наразі в турнірній таблиці Ла Ліги лідером є Барселона. Підопічні Фліка в 19 турах набрали 49 очок, а Реал – 45.