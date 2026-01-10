Барселона – Реал: коли й о котрій годині розпочнеться фінал Суперкубка Іспанії

Каталонська Барселона та мадридський Реал проведуть своє друге дербі в сезоні-2025/2026. Цього разу команди змагатимуться за трофей.

В цьому Ель-Класіко клуби протистоятимуть один одному на нейтральному полі. Принципові суперники визначатимуть сильнішого в Саудівській Аравії на стадіоні "King Abdullah Sports City", інформує 24 Канал.

Коли розпочнеться гра Барселона – Реал?

Матч між грандами світового футболу відбудеться 11 січня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

На кону стоятиме Суперкубок Іспанії. Саме вони зустрічалися між собою й у попередньому фіналі, де Барселона розгромила "вершкових" з рахунком 5:2.

До слова. Команди востаннє протистояла одна одній у жовтні. Тоді мадридці здобули перемогу з рахунком 2:1, завдяки голам Кіліана Мбаппе та Джуда Беллінгема.

Зазначимо, що за Суперкубок Іспанії з самого початку боролися чотири клуби. У півфінальному матчі Реал здолав Атлетіко (2:1), а Барселона не залишила жодних шансів Атлетіку Більбао – 5:0.

Що відомо про протистояння Реала та Барселони?