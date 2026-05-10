Ель-Класико на "Камп-Ноу": онлайн-трансляція матчу Барселона – Реал

У матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії між Барселоною та Реалом вирішується, чи стануть каталонці вже сьогодні володарями титулу. Навіть нічия залишає мадридців без математичних шансів наздогнати підопічних Гансі Фліка.

Для обох команд сезон склався не найкращим чином – у Лізі чемпіонів і Кубку Короля гранди не дісталися фінальних стадій. Тож чемпіонат залишився єдиним способом довести свої амбіції, пише 24 Канал.

За якого сценарію буде вирішена доля чемпіонства в Іспанії?

Перед 35-им туром Барселона посідає перший рядок турнірної таблиці з 88 очками в активі. Реал другий, але має аж на 11 залікових балів менше – 77.

Це означає, що "блаугран" достатньо зберегти цей гандикап, щоб за три гри до фінішу сезону вже святкувати перемогу у Прімері. В Ель-Класико вистачає і ничійного результату.

Натомість Реал, якщо він досі мріє наздогнати своїх принципових суперників, має обов'язково перемагати. І навіть тоді у команди Альваро Арбелоа лише примарні шанси: будь-яка наступна перемога Барси у трьох матчах – проти Алавеса, Бетіса і Валенсії – одразу робить її чемпіоном.

Коли востаннє Барселона вигравала чемпіонат Іспанії двічі поспіль?

Прімера відзначається досить частою зміною переможця: цього десятиліття жодній команді ще не вдавалося захистити титул.

Востаннє саме Барселона здобувала два чемпіонства поспіль – у 2018 та 2019 роках. Реалу таке вдавалося аж у 2007-ому і 2008-ому.

Де дивитися матч?

Переглянути матч можна на медіасервісі Megogo, оформивши підписку "Максимальна", "Спорт" або будь-який Megopack, на каналі "Megogo Футбол Перший".

Коментарі до матчу забезпечать Віталій Кравченко та Вадим Шевякін. Мовлення передматчевої студії почнеться о 21:20. Крім того, 24 Канал пропонує текстову онлайн-трансляцію гри Барселона – Реал.

