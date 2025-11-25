Легіонер збірної України двома асистами допоміг своїй команді вирвати шалену перемогу

У понеділок, 24 листопада, відбулися матчі 13 туру турецької Суперліги з футболу. В одному з них Башакшехір вдома приймав Трабзонспор.

У стартовому складі гостей вийшли два гравці збірної України – Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Натомість Данило Сікан вкотре залишився на лаві запасних, інформує 24 Канал.

Як минув матч Башакшехір – Трабзонспор?

Господарі вже на десятій хвилині залишилися в меншості через вилучення Фесті Ебоселе. Проте навіть удесятьох вони були конкурентними та двічі протягом матчу виходили вперед.

Башакшехір утримував перевагу до 76-ї хвилини. Гості зрівняли рахунок з пенальті, після чого розпочався зірковий час українського захисника Арсенія Батагова.

Вже в наступній атаці він допоміг своїй команді вперше вийти вперед у матчі. Після подачі Зубкова вибитий м’яч дістався Батагову й він асистував Мучі.

Перший асист Батагова в матчі Башакшехір – Трабзонспор: дивіться відео

У компенсований час господарям вдалося відновити паритет і здавалося, що вони врятувалися від поразки. Проте вже на 90+11-й хвилині команда українських легіонерів все ж таки вирвала перемогу.

23-річний Батагов підтримав атаку своєї команди та віддав пас на Мучі. Той дальнім ударом оформив дубль і приніс Трабзонспору бажані три очки.

Друга результативна передача Батагова: дивіться відео

До слова. Це був перший матч українця після травми. Саме через неї він пропустив ігри збірної у листопаді, куди отримав дебютний виклик.

Зазначимо, що Олександр Зубков також провів на полі повний поєдинок. Раніше він був визнаний найкращим правим вінгером чемпіонату Туреччини у 2025 році, про що повідомляв HaberTS.

Що відомо про кар'єру Арсенія Батагова?