Футболіст збірної України може перебратися в Англію: фінальне рішення за клубом

Арсеній Батагов може змінити клубну прописку найближчим часом. Український футболіст близький до того, аби покинути Трабзонспор та перебратися в Англію.

Борнмут зробив пропозицію Трабзонспору щодо переходу футболіста збірної України. "Вишні" готові викласти хороші коштти за Батагова, повідомляє турецьки видання Gunebakis.

Читайте також Колишній тренер Динамо та збірної України оцінив перспективи Шапаренка у Жироні

Що запропонував Борнмут за Батагова?

Англійський клуб має наміри продати Маркоса Сенесі в Ювентус за понад 30 мільйонів євро та планують підписати гравця йому на заміну. Спершу "вишні" пропонували за Батагова 15 мільйонів євро.

Проте тепер Борнмут має наміри взяти українського захисника в оренду за 4 мільйони євро з обов'язковий викупом за 24 мільйони євро. У сумі Трабзонспор заробить за Батагова – 28 мільйонів євро.

23-річний футболіст не проти перебратися до Англії. Проте він залишив остаточне рішення щодо переходу у Борнмут за керівництвом турецького клубу.

Що відомо про кар'єру Батагова у Туреччині?