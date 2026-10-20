Баварія – Арсенал: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів в Україні

Мюнхенська Баварія 21 жовтня прийме вдома лондонський Арсенал. Команди зустрінуться у межах третього туру Ліги чемпіонів сезону 2026/2027.

Гра Баварія – Арсенал розпочнеться о 22:00 та буде доступна для перегляду онлайн в Україні, повідомляє 24 Канал.

Як подивитися онлайн Баварія – Арсенал

В Україні матчі Ліги чемпіонів транслює медіасервіс MEGOGO, який покаже зустріч Баварії з Арсеналом у прямому ефірі.

Зауважимо, що поєдинок буде доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Матч прокоментує Володимир Кириченко.

Історія зустрічей Баварії та Арсеналу

Шляхи Баварії та Арсеналу перетиналися 15 разів, зокрема у попередньому сезоні лондонці здолали свого суперника на домашньому стадіоні.

Попри поразку перед черговим протистоянням, мюнхенці все ж зберігають очевидну статистичну перевагу, вигравши 8 зустрічей. Водночас на рахунку "канонірів" 4 перемоги, а ще 3 зустрічі закінчилися нічиєю.

Також на користь чемпіонів Німеччини свідчить статистика забитих і пропущених голів проти Арсеналу – 31:18.

Нагадаємо, лондонці розпочали ліговий етап із двох перемог – над Наполі 1:0 та Ліллем 3:0. Баварія після розгромної перемоги над Буде/Глімт 5:0 у першому турі зіграла внічию з Вікінгом 3:3.