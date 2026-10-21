Підопічні Мікеля Артети минулоріч змогли підібрати ключі до мюнхенського захисту. Чи вдасться зробити це знову – дізнаємося з фінальним свистком матчу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, нагадує 24 Канал.

У якій формі команди перед матчем

3:3 у грі з командою, про яку деякі вперше почули тільки за лічені хвилини до стартового свистка – зовсім не те, чого очікуєш від, здавалося, досконалої Баварії, яка на тлі феноменальної форми Гаррі Кейна виглядає фаворитом усього європейського сезону. Норвезький Вікінг зміг здивувати усіх і змусив задуматися, а чи справді ФК Голлівуд такий вже непереможний.

Щоправда після цього підопічні Венсана Компані відвели душу на Лейпцигу – бідні "бики" отримали в свої ворота шість голів, а забити спромоглися лише раз. У Кейна 1+2.

Арсенал минулого європейського мідвіку впевнено переграв Лілль 3:0, а от у чемпіонаті Англії поєдинок з Ноттінгемом видався не таким вже й простим. 80 хвилин "каноніри" змушували своїх вболівальників нервувати, і лише тоді Мадуеке нарешті оформив для лондонців мінімальну перемогу.

Що може зіграти на користь кожної з команд

Кадрова ситуація у Баварії залишає бажати кращого. Майкл Олізе дискваліфікований, а Мануель Ноєр пропустив вікенд через ушкодження стопи.

Що гірше для мюнхенців – головний тренер Венсан Компані несподівано підхопив вірусну інфекцію. Його не було на передматчевих заходах, тож існує висока ймовірність, що господарі поля залишаться без свого керманича.

Німецький гранд не надто тішить і статистика: Арсенал демонструє чудову виїзну форму, зазнавши лише однієї поразки в останніх 13 матчах у чужих стінах в Лізі чемпіонів. Хоча що стосується саме особистих зустрічей, то Баварія виграла 5 із 7 останніх домашніх матчів проти лондонців.