Дебютний трофей Гаррі Кейна: Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини 2024-2025
- Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини сезону 2024-2025.
- Мюнхенці стали недосяжними для Баєра, який втратив очки проти Фрайбурга.
- Це 34-те чемпіонство в історії Баварії, а також перший трофей для Гаррі Кейна.
Команда Венсана Компані стала недосяжною для Баєра, який втратив очки на полі Фрайбурга. Таким чином, Баварія ще більше відірвалась від інших клубів за кількістю чемпіонств.
В чемпіонаті Німеччини відбулись матчі 32 туру сезону 2024-2025. Цей вікенд вже де-юре вирішив питання нового чемпіона Бундесліги, повідомляє 24 Канал.
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Мюнхен святкує
Ще у суботу титул могла собі забезпечити Баварія, яка грала на виїзді із Лейпцигом. Проте мюнхенці розписали нічию 3:3 та відклали вирішення чемпіонського питання на наступну гру.
Втім чекати її не довелось. Конкурент Баварії оступився у недільному матчі проти Фрайбурга. Мова про Баєр, який після 50-ти хвилин гри програвав 0:2.
Підопічним Алонсо вдалось врятувати нічию (2:2), але цього було недостатньо для продовження боротьби. За два тури до кінця сезону "фармацевти" відстають від Баварії аж на 8 очок.
Для мюнхенського клубу це 34-те чемпіонство в історії. За цим показником Баварія суттєво випереджає своїх конкурентів. У найближчого переслідувача Нюрнберга таких трофеїв лише дев'ять.
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Перший для Кейна
Крім того, цей трофей став першим в кар'єрі Гаррі Кейна. Видатний англієць забив більше 450 голів на професійному рівні, а також вигравав бомбардирські перегони в АПЛ, Бундеслізі, а також на ЧС і Євро.
Втім командних трофеїв Гаррі досі не здобував. Шість разів Кейн грав у кубкових фіналах із Тоттенхемом, Баварією та збірною Англії і всі вони були програні.