Дебютний трофей Гаррі Кейна: Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини 2024-2025

Команда Венсана Компані стала недосяжною для Баєра, який втратив очки на полі Фрайбурга. Таким чином, Баварія ще більше відірвалась від інших клубів за кількістю чемпіонств.

В чемпіонаті Німеччини відбулись матчі 32 туру сезону 2024-2025. Цей вікенд вже де-юре вирішив питання нового чемпіона Бундесліги, повідомляє 24 Канал.

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Мюнхен святкує

Ще у суботу титул могла собі забезпечити Баварія, яка грала на виїзді із Лейпцигом. Проте мюнхенці розписали нічию 3:3 та відклали вирішення чемпіонського питання на наступну гру.

Втім чекати її не довелось. Конкурент Баварії оступився у недільному матчі проти Фрайбурга. Мова про Баєр, який після 50-ти хвилин гри програвав 0:2.

Підопічним Алонсо вдалось врятувати нічию (2:2), але цього було недостатньо для продовження боротьби. За два тури до кінця сезону "фармацевти" відстають від Баварії аж на 8 очок.

Для мюнхенського клубу це 34-те чемпіонство в історії. За цим показником Баварія суттєво випереджає своїх конкурентів. У найближчого переслідувача Нюрнберга таких трофеїв лише дев'ять.

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Перший для Кейна

Крім того, цей трофей став першим в кар'єрі Гаррі Кейна. Видатний англієць забив більше 450 голів на професійному рівні, а також вигравав бомбардирські перегони в АПЛ, Бундеслізі, а також на ЧС і Євро.

Втім командних трофеїв Гаррі досі не здобував. Шість разів Кейн грав у кубкових фіналах із Тоттенхемом, Баварією та збірною Англії і всі вони були програні.