Українець Ілля Забарний продовжує демонструвати топ-рівень в чемпіонаті Англії. 22-річний захисник є лідером Борнмута, який демонструє солідну гру цього сезону.

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Іспанська проблема

Втім у "вишень" небагато шансів на вихід в єврокубки, хіба що підопічні Іраоли можуть зачепитись за путівку в Лігу конференцій. Забарний же є одним з головних активів команди. Тому не виключено, що влітку його продадуть у більш престижний клуб за непогані гроші.

24 Канал пропонує п'ять потенційних клубів для Іллі, яким українець може підійти якнайкраще. Варто зазначити, що Борнмут може і не відпустити українця, адже поруч із ним розквітнув 20-річний Дін Гейсен.



Дін Гейсен (праворуч) вражає не менше за Забарного / фото Getty Images

З огляду на іспанський паспорт та більш молодий вік, саме за Гейсена можуть відвалити більшу суму, аніж за Іллю. Особливо мова про іспанців накшталт Реала чи Атлетіко.

В такій ситуації Борнмут може не захотіти відпускати двох центрбеків одночасно. Проте рано чи пізно, але Забарний має піти на підвищення. І не в Тоттенхем, який вже більше року слідкує за ним. "Шпори" наразі не виглядають командою, яка є вищою за статусом ніж "вишні".

Манчестер Сіті

Пріоритетом Забарного, скоріш за все, буде АПЛ, до якої він вже звик і де він показав себе на топ-рівні. Одним із клубів, що виявляли інтерес, був Манчестер Сіті. Влітку на манкуніанців чекає чимало трансферів з огляду на провальний сезон та відхід кількох лідерів.

Одним із них є Рубен Діаш, який вже довгий час є головною опорою Сіті в захисті. Португалець останнім часом користується меншою довірою з боку Гвардіоли. Влітку ж його контракт добігає кінця і сторони, схоже, не планують його продовжувати.

Тому Сіті лишається лише з одним "залізобетонним" гравцем основи – Йошко Гвардіолом. Інші наразі не виглядають настільки впевнено. Аканджі вже немолодий, Аке зручніше грати на фланзі, Хусанов частіше розчаровував після приходу взимку, а Віктор Рейс ще не адаптований для Європи.

Саме на це місце Забарний і може "зайти". Гравець вже показав себе на рівні АПЛ, що для Гвардіоли може стати вирішальним фактором. Крім того, МанСіті може не економити на трансфері, що дозволить швидше переконати Борнмут у переході.

Ліверпуль

Чимало чуток було в ЗМІ щодо Челсі або Манчестер Юнайтед. Втім хаотична кадрова політика в цих клубах наплодила багатьох конкурентів у центрі захисту. Є великий ризик, що Забарний "не переживе" цю "м'ясорубку".

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А ось із Ліверпулем ситуація діаметрально протилежна. Останні роки мерсисайдці не робили трансфери навмання та підсилювались точково. Влітку ж підопічні Слота мають непогано попрацювати на трансферному ринку.

Одна із проблемних позицій команди – як раз центральний захисник. Чемпіонам Англії вдалось переконати ван Дейка затриматися на "Енфілді" ще на два сезони. Нідерландець залишається на топ-рівні та навряд чи поступиться комусь місцем в основі.



Вірджил ван Дейк вирішив затриматися в Ліверпулі / фото Getty Images

Втім два роки – не так багато, а на більше Вірджила навряд чи вже вистачить. Поруч із ним діє Конате, який спрогресував цього сезону. Проте явним мінусом Ібраїми є його травматичність. Нерідко Клоппу та Слоту доводилось шукати підміну для француза.

А під ван Дейком та Конате – майже нікого. Джо Гомеса всерйоз на "Енфілді" вже не сприймають, а можливості Кванси стати топ-гравцем поки туманні. Здається, Забарний має всі шанси нав'язати конкуренцію основним центрбекам та стати основним вже за рік-другий.

Наполі

Не варто ігнорувати і інші топ-ліги. Іспанія навряд чи буде варіантом для Іллі, адже місцеві клуби скоріше звернуть увагу на Гейсена. Франція – так само, єдиний топ-клуб звідти ПСЖ вже намагався підписати Забарного.

Втім грати в одній команді з російським воротарем було б зашкваром для українця. А ось Серія А цілком може підійти Забарному, адже цей чемпіонат любить запрошувати наших земляків. Особливо після приголомшливого успіху Андрія Шевченка.

Найцікавішим варіантом в Італії слід вважати Наполі. По-перше, Забарний не звик грати в схемі з трьома центрбеками. А неаполітанці – одна з небагатьох команд, яка грає в класичні чотири захисники.

По-друге, центр захисту клубу явно потребуватиме підсилення влітку. Наполі близький до чемпіонства та повернення в Лігу чемпіонів. До того ж, Антоніо Конте є майстром побудови гри у захисті. Цей тренер точно виведе Іллю на помітно новий рівень.



Антоніо Конте може повернути Наполі Скудетто / фото Getty Images

По-третє, посередній рівень центрбеків. Забарний виглядає як мінімум не слабше за Ррахмані, Маріна, Буонджорно або Жуана Жезуша. При цьому перший вже не молодий та може поїхати на заробітки на схід влітку. А останні двоє доволі травматичні.

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Рома

Не виключено, що Забарного до себе запросить Рома. Минулого літа команда зробила ставку на Артема Довбика і попри проблемний сезон навряд чи прогадала.

Складності римлян полягають не в українському форварді, а у хаотичному та безглуздому управлінні клубом. З приходом Раньєрі ситуація стабілізувалась. Більш того, Клаудіо ще і близький до того, щоб вивести "вовків" у Лігу чемпіонів.

Влітку ж Ромі потрібне буде підсилення та новий тренер. Раньєрі точно контракт не продовжить. Серед пріоритетів по трансферам буде і центрбек. Зараз "вовки" грають у три центральні захисники, але ця схема легко трансформується у класичну. Тим паче, з новим тренером все може змінитися.

Наразі основними у римлян є Манчіні та Ндіка, до яких третім доєднується номінально правий вінгбек Челік. Під ними ж наразі Гуммельс, який завершить кар'єру влітку, а також відверто посередні Нельссон та Ренш.

Враховуючи травматичність Ндіка та нестабільну гру Манчіні, перспективи Забарного в Ромі можуть здатися непоганими. Втім команді ще треба забезпечити собі місце в ЛЧ або ЛЄ, а також навести лад в управлінні. Без цього будь-який трансфер може провалитися.

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Баварія / Баєр

Звернемо свій погляд в сторону Бундесліги. Тут влітку на пошуки центрбека можуть відправитись два лідери таблиці, які точно гратимуть в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Баварія попрощається із Даєром, який наразі є основним центрбеком клубу. При цьому дороговартісний Кім не надто вражає у Мюнхені, а Упамекано інколи може оформити "привоз". Ще залишається японець Іто, який довгий час відновлювався від травми.

На цьому фоні Баварія і може звернути увагу на одного з найкращих захисників АПЛ. Клуб вже кілька сезонів активно працює по англійському чемпіонату, придбавши Олісе, Кейна чи того ж Даєра.



Іраола вивів Забарного на новий рівень / фото Getty Images

Втім ЗМІ прогнозують, що мюнхенці зроблять ставку на Джонатана Та, який під вільним агентом з Баєра. Саме на його місце в Леверкузен міг би зайти Забарний. Наразі ж "фармацевти" грають у три захисники та мають непоганий підбір в центрі – Інкап'є, Тапсоба, Белосьян, Ермосо, Мукіеле.

Проте останні двоє грають в оренді, а ексгравець Ренна поки не розглядається як основа. Забарний міг би скласти тріо з Інкап'є або Тапсобою, або ж навіть нав'язати одному з них конкуренцію. Влітку клуб має залишити Хабі Алонсо і новий коуч цілком може змінити схему.