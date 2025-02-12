Ресурс Arsenal Insider порадив лондонцям звернути свою увагу на трьох футболістів, інформує 24 Канал. Усі вони виступають в Англійській Прем'єр-лізі.

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Позитивна оцінка для Іллі

Однією з опцій журналісти назвали Іллю Забарного, який своєю успішною грою зацікавив уже низку інших іменитих клубів. Окрім українця вони виділили Діна Гейсена з Борнмута та Марка Гуехі з Крістал Пелас.

"Забарний є приголомшливим варіантом, враховуючи його вік та гру. 22-річний футболіст вже є основним гравцем у своїй команді, відмінно вписуючись у їхній енергійний стиль гри.

Правоногий захисник збірної України гарно вписався б у команду та продемонстрував би свої можливості як прямо зараз, так і в майбутньому. Однак, враховуючи, що за його контрактом залишилося чотири роки, Арсеналу може бути непросто його підписати", – йдеться у матеріалі.

Довідка. У нинішньому сезоні Ілля Забарний провів 26 матчів за Борнмут у всіх турнірах. У кожному з них він зіграв з першої та до останньої хвилини.

Зазначимо, що наразі "вишні" посідають сьоме місце в АПЛ і лише на три очки відстають від зони Ліги чемпіонів. Свій наступний поєдинок вони проведуть 15 лютого проти Саутгемптона.