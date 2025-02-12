Ресурс Arsenal Insider посоветовал лондонцам обратить свое внимание на трех футболистов, информирует 24 Канал. Все они выступают в Английской Премьер-лиге.

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Положительная оценка для Ильи

Одной из опций журналисты назвали Илью Забарного, который своей успешной игрой заинтересовал уже ряд других именитых клубов. Кроме украинца они выделили Дина Хейсена из Борнмута и Марка Гуэхи из Кристал Пэлас.

"Забарный является потрясающим вариантом, учитывая его возраст и игру. 22-летний футболист уже является основным игроком в своей команде, отлично вписываясь в их энергичный стиль игры.

Правоногий защитник сборной Украины хорошо вписался бы в команду и продемонстрировал бы свои возможности как прямо сейчас, так и в будущем. Однако, учитывая, что по его контракту осталось четыре года, Арсенала может быть непросто его подписать", – говорится в материале.

Справка. В нынешнем сезоне Илья Забарный провел 26 матчей за Борнмут во всех турнирах. В каждом из них он сыграл с первой и до последней минуты.

Отметим, что сейчас "вишни" занимают седьмое место в АПЛ и лишь на три очка отстают от зоны Лиги чемпионов. Свой следующий поединок они проведут 15 февраля против Саутгемптона.