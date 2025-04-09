Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1. Вирішальний гол на 88-й хвилині забив півзахисник Давіде Фраттезі.

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Тяжка втрата перед поєдинком

Італієць дуже емоційно святкував це взяття воріт. Після фінального свистка він зізнався, що гол присвятив своїй бабусі, яка померла незадовго до гри, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Інтера.

"У своєму житті я завжди вважав, що моя найкраща якість – це моя ментальність. Але коли я зіткнувся з цим, я був настільки приголомшений, що це був момент, коли я не міг продовжувати свій футбольний шлях, як зазвичай.

Ми були дуже близькими з нею, і я не звик бачити її такою, це було важко, але я знаю, що вона доклала до мого забитого м’яча свою руку сьогодні вночі. Напевно, там, на небесах, вона теж раділа за мене", – сказав Фраттезі.

До слова. В нинішньому сезоні Давіде Фраттезі провів 39 поєдинків на клубному рівні. В них він забив шість голів і віддав два асисти.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня на "Стадіо Джузеппе Меацца". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в поєдинку в Мюнхені єдиний гол Баварії забив Томас Мюллер. Це дозволило німцю піднятися в топ-6 найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів.