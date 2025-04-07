Цього тижня Ліга чемпіонів 2024-2025 повертається матчами 1/4 фіналу. В одній із ігор вівторка зустрінуться лідери чемпіонатів Німеччини та Італії – Баварія прийматиме Інтер, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Із мрією про трофей

Обидві команди впевнено крокують дистанцією у головному єврокубку. Інтер відзначився наднадійною обороною в ЛЧ, пропустивши у десяти зустрічах всього два голи.

У плей-оф команда Індзагі без проблем двічі здолала Феєнорд. Крім того, "неррадзурі" ведуть боротьбу за Скудетто із Наполі. Інтер має перевагу у чотири бали, проте у конкурента є гра в запасі.

Баварія ж більш впевнено лідирує у Бундеслізі, маючи шестиочковий гандикап над Баєром. В Лізі чемпіонів підопічні Компані не змогли потрапити у топ-8 в основній стадії, але у плей-оф спокійно пройшли Селтік та вже знайомий Баєр.

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Прогноз Favbet

У цій парі немає явного фаворита на прохід у півфінал, проте Favbet віддає невеличку перевагу Баварії. Коефіцієнт на підсумковий тріумф мюнхенців становить 1,76, тоді як міланців – 2,13. Що ж стосується котирувань на перший матч, то вони наступні:

перемога Баварії – 1,98

нічия – 3,60

перемога Інтера – 3,90

При цьому експерти сумніваються у високій результативності матчу. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,95, тоді як на ТМ2,5 – 1,90. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти: