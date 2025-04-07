На этой неделе Лига чемпионов 2024-2025 возвращается матчами 1/4 финала. В одной из игр вторника встретятся лидеры чемпионатов Германии и Италии – Бавария будет принимать Интер, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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С мечтой о трофее

Обе команды уверенно шагают дистанцией в главном еврокубке. Интер отличился сверхнадежной обороной в ЛЧ, пропустив в десяти встречах всего два гола.

В плей-офф команда Индзаги без проблем дважды одолела Фейенорд. Кроме того, "неррадзури" ведут борьбу за Скудетто с Наполи. Интер имеет преимущество в четыре балла, однако у конкурента есть игра в запасе.

Бавария же более уверенно лидирует в Бундеслиге, имея шестиочковый гандикап над Байером. В Лиге чемпионов подопечные Компани не смогли попасть в топ-8 в основной стадии, но в плей-офф спокойно прошли Селтик и уже знакомый Байер.

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Прогноз Favbet

В этой паре нет явного фаворита на проход в полуфинал, однако Favbet отдает небольшое преимущество Баварии. Коэффициент на итоговый триумф мюнхенцев составляет 1,76, тогда как миланцев – 2,13. Что же касается котировок на первый матч, то они следующие:

победа Баварии – 1,98

ничья – 3,60

победа Интера – 3,90

При этом эксперты сомневаются в высокой результативности матча. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,95, тогда как на ТМ2,5 – 1,90. Главными претендентами на забитый мяч являются следующие футболисты: