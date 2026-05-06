Суперником лондонців у вирішальному матчі стане ПСЖ або Баварія. Долю путівки у фінал вони вирішать у матчі-відповіді 6 травня на "Альянц-Арені" в Мюнхені. Початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов перший півфінал?

Перша зустріч цих команд відбулась тиждень тому в Парижі та подарувала фанатам неймовірну феєрію голів. Команди забили на двох аж дев'ять голів, побивши рекорд результативності в півфінала ЛЧ.

Зрештою перемогу в один м'яч святкував французький клуб (5:4). Причому ПСЖ вів із розгромни рахунком 5:2, але примудрився двічі пропустити в кінці зустрічі.

Тепер же Баварія має намір скористатися фактором свого поля, щоб нівелювати відставання в один гол. Допомогти в цьому мюнхенцям можуть не тільки фанати, а ще й кадрова ситуація.

Хто має перевагу?

ПСЖ втратив на матч-відповідь воротаря Люку Шевальє та правого захисника Ашрафа Хакімі через травми. Останній має ключове значення для команди Енріке, особливо коли на цьому фланзі треба буде зупиняти нестримного Луїса Діаса.

Цікаво, що ПСЖ та Баварія відіграли аж 17 очних матчів на євроарені і в жодному з них не було нічиєї. Німці мають 9 перемог, тоді як французи – 8. Серед цих зустрічей був і фінал Ліги чемпіонів, який у 2020 році залишився за мюнхенцями (1:0).

Окрім першого півфіналу поточної ЛЧ, команди зустрічались також на етапі ліги. Там Баварія тріумфувала з рахунком 2:1 завдяки дублю Луїса Діаса. Загалом же за останні шість років це буде вже десятий матч між парижанами та мюнхенцями.