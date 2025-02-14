Цими вихідними в чемпіонаті Німеччини відбудеться 22 тур сезону 2024-2025. Центральний бій не тільки вікенду, а і всієї Бундесліги пройде в Леверкузені, де місцевий Баєр прийматиме Баварію, повідомляє 24 Канал. Початок – 15 лютого о 19:30 за Києвом.

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Останній шанс Баєра

Минулого сезону "фармацевти" здійснили гучну сенсацію на внутрішній арені. Команда Хабі Алонсо змогла вперше в історії виграти чемпіонат Німеччини, перервавши гегемонію Баварії в 11 років.

При цьому Баєр примудрився не програти жодного матчу за весь турнір! Втім у цьому сезоні Баварія кинула серйозний виклик леверкузенцям та близька до повернення "Срібної салатниці" до Мюнхена.

Команда Венсана Компані виграла 17 з 21-го матчу в Бундеслізі та закріпилась на першій сходинці. Єдиним, хто може завадити Баварії виграти турнір, є як раз Баєр.

Втім команда Алонсо відстає аж на 8 очок, тому в очній битві має грати виключно на перемогу. Будь-який інший результат де-факто завершить чемпіонську гонку.

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Втім фаворитом у звітному матчі є все ж таки Баварія. Її перемога оцінюється у 2,38, тоді як Баєра – у 3,10. На нічию виставлений коефіцієнт 3,80.

При цьому експерти впевнені у результативній зустрічі. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,67, тоді як на ТМ2,5 – 2,22. При цьому забити мають обидві команди, ймовірність цього – 1,58.

Останнім часом Баєр став незручним суперником для мюнхенців. В останніх п'яти очних битвах Баварія не здобула жодної перемоги – дві нічиї та три поразки. У першому колі суперники розписали нічию 1:1, а у Кубку Німеччини мінімально тріумфували леверкузенці.