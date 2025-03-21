Бельгія – Україна: де дивитись вирішальний матч "синьо-жовтих" у Лізі націй

У неділю, 23 березня, збірна України зіграє матч-відповідь проти Бельгії. Друга гра раунду плей-оф Ліги націй-2024/2025 за підвищення у класі відбудеться у Генку на місцевій "Сегека-Арена".

Перший матч в іспанській Мурсії завершився впевненою перемогою збірної України – 3:1. Тому "синьо-жовті" мають хороші шанси кваліфікуватись у дивізіон "А" Ліги націй, пише 24 канал.

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Хто покаже матч Бельгія – Україна

В Україні матч Бельгія – Україна транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Поєдинок у Генку можна буде переглянути за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Також подивитись матч Бельгія – Україна можна безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

На платформі MEGOGO переглянути матч між "синьо-жовтими" та червоними дияволами" у розділі "Спорт" – підрозділ "Футбол". Також на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення".

Зверніть увагу! Матч-відповідь Бельгія – Україна стартує 23 березня о 21:45 за київським часом.

На медіасервісі MEGOGO о 20:30 розпочнеться передматчева студія, де експерти та ведучі поділяться думками та очікуваннями від матчу Бельгія – Україна. Коментаторами гри стануть Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

Текстова онлайн-трансляція матчу Бельгія – Україна буде доступна на сайті 24 каналу.