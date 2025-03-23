Ключова дуель за путівку в елітний дивізіон: хто покаже матч Бельгія – Україна у Лізі націй

У неділю, 23 березня, відбудеться матч-відповідь плей-оф Ліги націй між Бельгією та Україною. Вирішальний поєдинок за путівку в елітний дивізіон "А" Ліги націй прийме стадіон "Cegeka Arena" у бельгійському Генку.

У цьому домашньому матчі команда Руді Гарсії намагатиметься реабілітуватись в очах рідних уболівальників за поразку у першому поєдинку 3:1. Єдиний гол у ворота Андрія Луніна забив нападник Ромелу Лукаку, пише 24 Канал.

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Після перемоги України у першому матчі

Натомість м'яч тричі влітав у володіння одноклубника Андрія Луніна по мадридському Реалу – Тібо Куртуа. Початок поклав Олексій Гуцуляк. Вперше у матчі Україну вивів уперед Владислав Ванат, а добив "червоних дияволів" Ілля Забарний.

До слова. Наступна гра стане лише третьою очною зустріччю в історії Бельгії та України. Перша була у груповому раунді Євро-2020, коли національні команди розписали нульову нічию.

Участь у матчі-відповіді точно не візьмуть одразу двоє захисників правого флангу – Юхим Конопля та Олексій Сич. Обидва травмувались у першій грі та повернулись у свої клуби. Натомість Артем Довбик повернувся у загальну групу. Форвард Роми пропускав першу гру через високу температуру.

Де дивитись матч-відповідь Бельгія – Україна

Матч-відповідь плей-оф Ліги націй Бельгія – Україна розпочнеться 23 березня о 21:45 за київським часом. Поєдинок можна буде переглянути завдяки офіційному транслятору матчів України у Лізі націй – медіасервісу MEGOGO.

Подивитись поєдинок можна за передплатами: "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL у підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі у день матчу. Також трансляція буде доступна до перегляду безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 і кабельних мережах.

Передуватиме зустрічі Бельгія – Україна передматчева студія, яка візьме старт о 20:30 за Києвом, де експерти поділяться очікуваннями від матчу-відповіді. Сам поєдинок коментуватиме Вадим Скічко та Володимир Звєров. Після матчу експерти у студії оцінять поєдинок від обох збірних та послухають перші коментарі нашої команди.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді Ліги націй Бельгія – Україна.