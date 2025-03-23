Автор історичного голу "синьо-жовтих" назвав козирі України в матчі з Бельгією

Національна збірна України з футболу зробила вагому заявку на вихід до дивізіону А Ліги націй. У матчі-відповіді команда Сергія Реброва повинна довести своє право знаходитися серед еліти.

Колишній форвард збірної України Іван Гецько поділився своїми очікуваннями від матчу в Бельгії. Другий поєдинок протистояння не стане легкою прогулянкою для "синьо-жовтих", пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Гецько: Головне не займатися шикуванням автобусів

На думку Гецька, підопічні Сергія Реброви могли зняти усі питання ще в першій зустрічі, якби реалізували усі моменти.

Звичайно, дуже шкода, що кілька днів тому в іспанській Мурсії українська збірна не довела справу до розгрому. Адже під завісу поєдинку могли забити ще. Проте здобутий гандикап у два м'ячі – це серйозно. І футбольна громадськість не зрозуміє, якщо дозволимо бельгійцям взяти реванш з потрібним рахунком,

– сказав Гецько.

Втім, ексфорвард вважає, що Україні до снаги досягти потрібного результату. Однак для цього потрібно скористатися своїми сильними сторонами.

"Все ж, я схиляюся до того, що українці не програють. Звитяга в Мурсії додала їм впевненості у своїх силах й натхнення. Головне не займатися, як кажуть, шикуванням автобусів біля своїх воріт, хоча бельгійці в рідних стінах намагатимуться тиснути. Важливо діяти організовано й скористатися своїми "козирями": вміло діяти у відборі в середньому блоці й стрімко контратакувати. Наразі бельгійці вже не тягнуть на рівень топ-збірної", – резюмував Іван Гецько.

Довідка. Іван Гецько став автором першого голу збірної України. Легендарний форвард вписав своє ім'я в історію в матчі проти Угорщини (1:3), який відбувся у квітні 1992 року.

Нагадаємо, що матч Бельгія – Україна відбудеться у неділю, 23 березня. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Перша зустріч завершилася впевненою перемогою команди Реброва з рахунком 3:1.