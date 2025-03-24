Тренер збірної Бельгії назвав переломний момент у матчі з Україною

У неділю, 23 березня, збірні Бельгії та України з футболу визначали долю путівки в дивізіон A Ліги націй на наступний сезон. "Червоні дияволи" мали відіграти гандикап у два м'ячі після поразки в першому матчі.

Бельгійцям вдалося взяти реванш. Вони здобули перемогу з рахунком 3:0, забивши всі голи у проміжку з 70-ї по 86-ту хвилину.

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Післяматчевий коментар Гарсії

На пресконференції після завершення гри головний тренер "червоних дияволів" Руді Гарсія поділився емоціями від тріумфального виступу своєї команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ. Французький спеціаліст похвалив підопічних за самовіддачу, завдяки якій бельгійці чинили постійний тиск на збірну України:

Саме такого матчу я очікував від своєї команди. Ми добре контролювали гру, мали інтенсивність, технічну якість та атакувальний імпульс. Усе це було необхідно, щоб забити три голи та не доводити справу до додаткового часу.

61-річний наставник відзначив також роль Ромелу Лукаку в перемозі збірної Бельгії, проте вважає, що долю поєдинку визначили заміни, які він зробив на 69-й хвилині.

"Попри те, що Лукаку забив двічі, гадаю, саме футболісти, які вийшли на заміну, вирішили долю зустрічі. У першому поєдинку з Україною в нас була не проблема менталітету, а проблема впевненості. Тому довелося провести в цьому напрямку певну роботу.

І ми отримали реакцію. Реакцію гордості. Це доводить, що в цій команді є якість, але насамперед – душа, яка дає нам змогу переживати такі прекрасні вечори, як цей", – сказав Гарсія.

Довідка. За сумою двох матчів Бельгія здолала Україну з рахунком 4:3. Наступний сезон Ліги націй "червоні дияволи" проведуть у дивізіоні А, а "синьо-жовті" – у лізі В. Груповий етап турніру відбудеться восени 2026 року.

Нагадаємо, що раніше Сергій Ребров відреагував на поразку своєї команди. Він заявив, що тренерський штаб збірної України не давав завдання грати від глухої оборони, проте бельгійці своїм тиском не залишали шансів проводити контратаки.