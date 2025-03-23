Несподіваний вибір Реброва: хто вийде в основі України на вирішальний матч з Бельгією

Збірна України у матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги націй зустрінеться з командою Бельгії. Переможець протистояння в наступному сезоні турніру гратиме в елітному дивізіоні.

У неділю, 23 березня, у Генку на стадіоні "Cegeka Arena" відбудеться матч-відповідь плей-оф Ліги націй Бельгія – Україна. Команда Сергія Реброва реально претендує на підвищення в класі, пише 24 Канал.

До теми Бельгія – Україна: онлайн-трансляція вирішального матчу плей-оф Ліги націй

Кого обрав Ребров на другий матч з Бельгією

Тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився зі стартовою одинадцяткою на вирішальний поєдинок. Через травми покинули розташування команди два праві захисники – Юхим Конопля та Олексій Сич. Натомість повністю одужав форвард Артем Довбик, який пропустив першу гру.

Сергій Ребров обрав тактику з трьома центральними захисниками. Відтак до Матвієнка та Забарного додався Сваток. У півзахисті Ярмолюк замінив Шапаренка, а на вістрі атаки вийде Ванат. Крім того, в запасі залишився Циганков, замість якого з перших хвилин гратиме Гуцуляк.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Лунін – Зінченко, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Ярмолюк, Судаков, Гуцуляк, Ванат

Стартова одинадцятка Україна на матч з Бельгією / фото УАФ

Нагадаємо, що у першому матчі вольову перемогу здобула Україна (3:1). Підопічні Реброва першими пропустили гол, а у другому таймі зуміли переломити хід зустрічі. Результативними ударами відзначилися Гуцуляк, Ванат та Забарний.

Матч-відповідь плейоф Ліги націй Бельгія – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. Арбітром зустрічі буде німець Даніель Зіберт.