Збірна України провалила завдання виходу в дивізіон А Ліги націй. Вирішальною стала розгромна поразка "синьо-жовтих" від збірної Бельгії з рахунком 0:3, повідомляє 24 Канал.

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Втім "червоні дияволи" були за крок від провалу, адже у першому матчі програли команді Реброва з рахунком 1:3. Перед другим матчем бельгійців ефектно мотивував капітан команди Кевін Де Брюйне.

Хлопці, ми повинні зрозуміти ситуацію. Або все, або нічого. Або ми програємо і підемо в дивізіон В, або виграємо і залишимося в лізі А. Подивіться на трибуни за собою. Будьте розумними протягом 90 хвилин або більше. Ми переможемо, вперед,

– вигукнув Де Брюйне під час розмови з командою.

Відео спічу від Де Брюйне:

Сам Кевін в кожному в обох матчах проти України відзначився асистом. До слова, Бельгія ще ніколи не вилітала з дивізіону А Ліги націй, а у 2021 році посіла четверте місце.

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Наша ж команда лише раз виступала в лізі А, а наступний сезон стане для неї третім у дивізіоні В. У поточному розіграші Україна посіла друге місце в групі з Чехією, Грузією та Албанією.