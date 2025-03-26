Сборная Украины провалила задачу выхода в дивизион А Лиги наций. Решающим стало разгромное поражение "сине-желтых" от сборной Бельгии со счетом 0:3, сообщает 24 Канал.

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Впрочем "красные дьяволы" были в шаге от провала, ведь в первом матче проиграли команде Реброва со счетом 1:3. Перед вторым матчем бельгийцев эффектно мотивировал капитан команды Кевин Де Брюйне.

Ребята, мы должны понять ситуацию. Либо все, либо ничего. Либо мы проиграем и уйдем в дивизион В, или выиграем и останемся в лиге А. Посмотрите на трибуны за собой. Будьте умными в течение 90 минут или больше. Мы победим, вперед,

– выкрикнул Де Брюйне во время разговора с командой.

Видео спича от Де Брюйне:

Сам Кевин в каждом в обоих матчах против Украины отметился ассистом. К слову, Бельгия еще никогда не вылетала из дивизиона А Лиги наций, а в 2021 году заняла четвертое место.

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Наша же команда лишь раз выступала в лиге А, а следующий сезон станет для нее третьим в дивизионе В. В текущем розыгрыше Украина заняла второе место в группе с Чехией, Грузией и Албанией.