21 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру, пише 24 канал з посиланням на Boxing Social.

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Думка Девісона про результат реваншу

Тренер Джошуа вважає, що бій був вкрай близьким. Він не рахував кожен раунд і ненавидить, коли люди висловлюють думку, не пояснюючи, як вони рахували.

Якщо ти не вів суддівську записку, то як у тебе може бути переконлива думка? Я вважаю, що це було дуже близько. Мені здавалося, що Тайсону віддадуть перемогу, але багато людей поруч зі мною говорили, що переміг Усик. Деякі з них казали, що Олександр переміг явно, так що це складно,

– сказав Бен Девісон.

Він також додав, що спустошений через поразку Ф'юрі, однак привітав Олександра Усика.

Відзначимо, що після поразки у реванші "Циганський король" може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа, який у вересні 2024 року програв нокаутом Даніелю Дюбуа.