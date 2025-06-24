Супергра Трубіна допомогла Бенфіці сенсаційно перемогти Баварію на Клубному чемпіонаті світу

Мюнхенці вже гарантували собі вихід у плей-оф Клубного ЧС, тоді як Бенфіці потрібна була хоча б нічия. Зрештою увага українців була прикута до матчу через Анатолія Трубіна.

На Клубному чемпіонаті світу-2025 тривають матчі третього туру групової стадії. На вівторок, 24 червня, була винесена зустріч між європейськими грандами – Бенфіки проти Баварії, повідомляє 24 Канал.

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Трубін в старті

Бенфіка не надто вразила у стартових матчах на КЧС. Португальці з трудом вирвали нічию проти Бока Хуніорс, після чого розгромили Окленд Сіті з Нової Зеландії.

Втім рахунок 6:0 не має додавати ейфорії фанам лісабонців. Суперник банально слабше Бенфіки на кілька рівнів. Тим не менш, чотири очки у стартових іграх давали Бенфіці непогані шанси на вихід у плей-оф.

Для цього "орлам" треба було не програти Баварії або ж дочекатися "скромної" перемоги чи втрати очок Бока Хуніорс із новозеландцями. На вирішальний матч групи тренер Бенфіки очікувано випустив зі старту Анатолія Трубіна.

А от мюнхенці застосували ротацію, випустивши напіврезервний склад. Недивно, адже Баварія після двох перемог на старті вже гарантувала собі прохід далі.

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Бенфіка – Баварія 1:0

Гол: Шелдеруп, 13.

Зрештою Бенфіка почала більш впевнено та змогла відкрити рахунок на 13 хвилині. Шелдеруп вдало відгукнувся на простріл Аурснеса та пробив Ноєра.

У мюнхенців після перерви вийшли основні Кейн, Олісе та Кімміх. Це дозволило команді Компані перехопити ініціативу та притиснути "орлів" до їх воріт.

Кімміху зрештою вдалось забити, але VAR скасував гол через офсайд. Натомість Трубін успішно показав себе після перерви, відбивши чотири удари. Особливо крутим вийшов подвійний сейв на 51 хвилині після ударів Сане та Мюллера.

Таким чином, Бенфіка втримала мінімальну перемогу та вирвалась на перше місце у групі. В 1/8 фіналу португальці можуть зіграти з Челсі, адже саме лондонці йдуть другими у квартеті D. Баварія, ймовірно, потрапить на Ботафого.

Сейви Трубіна у матчі Бенфіка – Баварія: дивитися відео