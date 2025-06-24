У США продовжується оновлений Клубний чемпіонат світу-2025. Одним із представників Бразилії на цьому турнірі є Флуміненсе, з яким стався кумедний випадок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ge Globo.

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Злочинець заснув

Інцидент відбувся напередодні старту Клубного Мундіалю у Колумбії, штат Південна Кароліна. Гравці команди були на тренуванні, коли в їх готель потрапив невідомий безхатько.

Злочинець оминув охорону готелю Marriott та непомітно потрапив у номер захисника Флуміненсе Ігнасіо. Бездомного чоловіка так і не викрили аж до повернення команди з тренування.

Ігнасіо насторожився, коли не зміг відкрити номер своїм ключем. Охорона таки потрапила у номер та знайшла там безхатька, який спав на ліжку футболіста. Чоловіка зрештою вигнали з готелю.

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При цьому Ігнасіо повідомив, що всі його речі на місці і зловмисник не встиг нічого вкрасти. Відзначимо, що футболіст ще не зіграв жодного матчу на КЧС. Серед його конкурентів за місце в старті є відомий центрбек Тьяго Сілва.

Бразилець запам'ятався по виступах за Мілан, ПСЖ та Челсі. Після двох турів на Клубному чемпіонаті світу-2025 Флуміненсе набрав 4 очки та посідає перше місце у групі з Боруссією Дортмунд, Мамелоді Сандаунз та Ульсан Хюндай.