В США продолжается обновленный Клубный чемпионат мира-2025. Одним из представителей Бразилии на этом турнире является Флуминенсе, с которым произошел забавный случай, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ge Globo.

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Преступник заснул

Инцидент произошел накануне старта Клубного Мундиаля в Колумбии, штат Южная Каролина. Игроки команды были на тренировке, когда в их отель попал неизвестный бездомный.

Преступник обошел охрану отеля Marriott и незаметно попал в номер защитника Флуминенсе Игнасио. Бездомного мужчину так и не разоблачили вплоть до возвращения команды с тренировки.

Игнасио насторожился, когда не смог открыть номер своим ключом. Охрана таки попала в номер и нашла там бездомного, который спал на кровати футболиста. Мужчину в конце концов выгнали из отеля.

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При этом Игнасио сообщил, что все его вещи на месте и злоумышленник не успел ничего украсть. Отметим, что футболист еще не сыграл ни одного матча на КЧМ. Среди его конкурентов за место в старте есть известный центрбек Тьяго Силва.

Бразилец запомнился по выступлениям за Милан, ПСЖ и Челси. После двух туров на Клубном чемпионате мира-2025 Флуминенсе набрал 4 очка и занимает первое место в группе с Боруссией Дортмунд, Мамелоди Сандаунз и Ульсан Хюндай.