Бенфіка – Челсі: де дивитися матч плей-оф Клубного чемпіонату світу

Португальська команда змогла здивувати на груповій стадії клубного Мундіалю. Бенфіка залишила позаду Баварію, але це не врятувало її від важкого суперника в 1/8 фіналу.

На Клубному чемпіонаті світу-2025 стартує стадія плей-оф. У перший ігровий день, 28 червня. між собою зійдуться Бенфіка та Челсі, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися гру

Матч Бенфіка – Челсі онлайн буде показаний в Україні. Офіційним мовником Клубного чемпіонату світу-2025 є компанія DAZN. Вона транслює всі матчі турніру у себе на ОТТ-платформі для своїх підписників.

Крім того, пряма трансляція матчу Бенфіка – Челсі буде на каналі Суспільне Спорт, який доступний для більшості ОТТ-платформ та кабельних мережах. Початок зустрічі – 28 червня о 23:00 за київським часом.

Бенфіка запалює

Бенфіка стала одним із відкриттів групової стадії КЧС. Португальці спочатку видали невпевнений матч проти Бока Хуніорс, вирвавши нічию після 0:2 у першому таймі.

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Але після цього Трубін і компанія розгромили Окленд Сіті та здобули мінімальну перемогу над Баварією. Завдяки цьому "орли" посіли перше місце в групі.

Натомість Челсі навпаки виступив нижче очікувань фанатів. Попри перемоги над Есперансом та Лос-Анджелесом підопічні Марески без шансів поступились Фламенго. Втім друге місце у групі допомогло "синім" уникнути зустрічі із Баварією.