Арбітри з України не потисли руку росіянину – на них поскаржилися в УЄФА

Футзальні рефері Євген Гордієнко та Орест Дуцяк працювали на поєдинку Ліги чемпіонів між португальськими Бенфікою і Спортингом. Матч закінчився скандалом, спровокованим наявністю у складі росіянина.

Українці не потисли руку перед стартовим свистком представнику країни-агресора. Через це їм може загрожувати покарання від УЄФА, пише A Bola.

Що сталося на матчі футзальної Ліги чемпіонів Бенфіка – Спортинг?

У першому чвертьфіналі Спортинг зазнав поразки з рахунком 3:4, після чого не знайшов нічого кращого, ніж подавати скарги на всіх і кожного в контрольно-дисциплінарні органи УЄФА.

Спершу дісталося вболівальникам Бенфіки, яких звинуватили у нібито образливих вигуках і звуках на адресу "зелено-білих".

Також Спортингу не сподобалося, що арбітр з України Євген Гордієнко та хронометрист на матчі Орест Дуцяк перед початком гри не обмінялися вітаннями з Іваном Чишкалою – росіянином, який виступає за португальський клуб. Керівництво команди відмовилося враховувати контекст цього інциденту і звернулося до УЄФА щодо покарання для українців.

Цікаво, що Чишкала приєднався до лісабонського клубу у січні 2026 року, а до цього виступав у тій-таки Бенфіці.

Як ставляться до відмови українців тиснути руки росіянам в інших видах спорту?