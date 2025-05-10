Шанси зберігаються: Бенфіка Трубіна зіграла внічию зі Спортінгом у чемпіонському матчі

У суботу, 10 травня, відбулись матчі 33-го туру португальської Прімейри-2024/2025. У лісабонському дербі Бенфіка вдома приймала Спортінг.

Бенфіка – Спортінг 1:1

Голи: Актюркоглу, 63 – Трінкау, 4

Бенфіка та Спортинг зустрічались в очному протистоянні у передостанньому турі чемпіонату Португалії. Обидві команди мали рівність за очками, тому переможець гри гарантував собі золоті медалі турніру, повідомляє 24 канал.

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Швидкий гол Спортінга

Спортинг одразу ввімкнувся у гру на відміну від Бенфіки. "Леви" з самого початку матчу пішли у навалу на ворота "орлів", що дало плоди. Франсішку Трінкау на 4-й хвилині відкрив рахунок у чемпіонському протистоянні.

Згодом Бенфіка повернулась у гру після швидкого пропущеного м'яча. "Орли" проводили небезпечні атаки, але "левів" рятували або каркас воріт, або голкіпер Руй Сілва.

Перший тайм завершився на користь Спортінга. Команди пішли на перерву за рахунку 1:0 на табло.

"Орли" врятувались від поразки

У другому таймі Бенфіка значно додала. "Орли" тримали м'яч у себе та створювали тиск на гравців Спортінга. "Леви" натомість намагались ловити суперника на контратаках.

На 63-й хвилині матчу господарі поля дотиснули гостей та зрівняли рахунок у надважливому матчі. Забитим м'ячем у ворота Спортінга відзначився Керем Актюркоглу.

Більше команди голів не забивали, попри створені небезпечні моменти. Гра завершилась внічию з рахунком 1:1.

Доля чемпіонства вирішиться за тиждень в останньому турі чемпіонату Португалії. Бенфіка зіграє на виїзді проти Браги, а Спортінг вдома зустрінеться з Віторією.