Трубін виграв перший трофей у Бенфіці: воротар збірної України став героєм у серії пенальті
Бенфіка змогла здолати сусідів по місту у фіналі Кубка англійської ліги. Вирішальним моментом бою проти Спортінга став сейв Трубіна після удару Трінкау.
Спортінг – Бенфіка 1:1 (пен. – 6:7)
Голи: Дьокереш, 43 (пен) – Шелдеруп, 29
У суботу, 11 січня, в Португалії розіграли Кубок ліги 2024-2025. У фінал вийшли дві команди з Лісабону – Бенфіка та Спортінг. Саме ці клуби і є найбільш титулованими у цьому турнірі, повідомляє 24 Канал.
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Трубін приборкав "левів"
"Орли" сім раз брали Кубок ліги, тоді як "леви" – чотири. Для українця Анатолія Трубіна це був шанс виграти свій перший трофей у Бенфіці, адже минулий сезон лісабонці завершили без нагород.
Українець очікувано потрапив в основу, а його команду вважали невеличким фаворитом зустрічі. Зрештою Бенфіка і володіла ініціативою та частіше била по чужих воротах.
В середині першого тайму Шелдеруп відкрив рахунок з пасу Ді Марії. Проте моменти Спортінга загалом були гострішими. Трубіну довелось зробити два сейви, але все ж українець не зміг зберегти ворота на замку.
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Перед перервою Спортінг заробив пенальті, яке не без проблем реалізував Дьокереш. Трубін відбив його удар, але у свої ворота. Другий тайм не був насичений моментами, тому переможця визначила серія пенальті.
Там гравці били безпомилково аж до сьомих ударів. Саме там Анатолій і став героєм матчу, відбивши удар від Трінкау. Цей сейв дозволив кіперу виграти перший свій трофей у Португалії, а Бенфіці – ввосьме тріумфувати в Кубку ліги.
Відео голів та сейву Трубіна у матчі Спортінг – Бенфіка: