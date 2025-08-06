Португальський клуб зробив вагомий крок назустріч основній стадії Ліги чемпіонів. Анатолій Трубін допоміг "орлам" переграти Ніццу.

В Лізі чемпіонів 2025-2026 цього тижня проходять матчі 3-го кваліфікаційного раунду. У "Шляху представників ліг" грає віцечемпіон Португалії Бенфіка, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів та результати 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2025-2026

Як зіграв Трубін?

Команда Анатолія Трубіна має пройти двох суперників, щоб потрапити в основну стадію турніру. Першим із них став представник Франції Ніцца, що посіла четверте місце минулого сезону в Лізі 1.

Український кіпер очікувано вийшов зі старту проти французів та продемонстрував впевнену гру. Трубіну вдалось оформити кліншит та здійснити два сейви.

У підсумку португальцям навіть вдалось здобути перемогу на виїзді. Перший гол у зустрічі на 53 хвилині оформив хорватський новачок Франьо Іванович після подачі з флангу.

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Нападник лише цього літа перебрався у Бенфіку з бельгійського Юніона за 22 мільйони євро. А під завісу Ніццу добив ще й Флорентіну. Таким чином, команда Трубіна стає фаворим у цій парі, але перевагу ще треба не розгубити у матчі-відповіді.

Відбудеться він 12 серпня у Лісабоні. Переможець пари зіграє у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Феєнорда або Фенербахче. До слова, Трубін вже встиг у липні виграти із Бенфікою Суперкубок Португалії.