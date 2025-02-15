Бій Берінчик – Девіс на "Медісон-сквер-гарден" завершився доволі швидко. Переможцем мегафайту став американський проспект Кейшон Девіс, повідомляє 24 канал із посиланням на Top Rank Boxing.

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Як Девіс нокаутував Берінчика

Старт головної події вечора боксу був за Кейшоном Девісом. Американець активніше працював та зміг відправити у нокдаун Дениса Берінчика.

"Український танк" швидко піднявся та продовжив бій. Проте фатальним став удар по печінці від Девіса у четвертому раунді. Денис опинився на канвасі та не зміг продовжити бій.

Девіс відправив Берінчика у нокаут: дивіться відео

На жаль, Денис Берінчик не зміг захистити титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO. Чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації перейшов до Кейшона Девіса.