Бой Беринчик – Дэвис на "Мэдисон-сквер-гарден" завершился довольно быстро. Победителем мегафайта стал американский проспект Кейшон Дэвис, сообщает 24 канал со ссылкой на Top Rank Boxing.

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Как Дэвис нокаутировал Беринчика

Старт главного события вечера бокса был за Кейшоном Дэвисом. Американец активнее работал и смог отправить в нокдаун Дениса Беринчика.

"Украинский танк" быстро поднялся и продолжил бой. Однако роковым стал удар по печени от Дэвиса в четвертом раунде. Денис оказался на канвасе и не смог продолжить бой.

Дэвис отправил Беринчика в нокаут: смотрите видео

К сожалению, Денис Беринчик не смог защитить титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO. Чемпионский пояс Всемирной боксерской организации перешел к Кейшону Дэвису.