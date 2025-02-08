Кейшон Девіс продовжує підігрівати інтерес до поєдинку. Американець знову виступив із гучною заявою стосовно бою з "Українським танком", повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Що сказав Девіс

Кейшон Девіс зізнався, що він схвильований, адже поєдинок відбудеться на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден". Проте американець зазначив, що він готовий приїхати у Нью-Йорк, адже це його другий дім, а також він має там сім'ю.

Боксер відзначив досягнення Дениса Берінчика, підкресливши, що українець залишається непереможеним протягом чималої кількості боїв. Також Девіс виокремив досвід свого опонента.

Він йде на бій після своєї найбільшої перемоги, яка була проти Емануеля Наваретте. У нього набагато більше досвіду, ніж у мене. Я повинен відібрати титул у нього,

– сказав Девіс.

Американський боксер зауважив, що у нього не було раніше суперників з таким стилем, як в "Українського танка". Кейшон зазначив, що бій з Денисом, це дещо нове для нього.

Девіс також поділився очікуваннями та настроєм перед титульним поєдинком. Кейшон зазначив, що він відчуває себе дуже вмотивованим та надзвичайно сильним.

Я можу думати лише про свій титул чемпіона світу. Усе залежить від того, як я саме нокаутую Берінчика – тоді стану одним з тих великих імен, з яким захочуть битися,

– додав Кейшон.

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс має відбутись 14 лютого. Раніше з'явилось офіційне промо поєдинку "Українського танка" проти американського боксера.