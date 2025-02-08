Кейшон Дэвис продолжает подогревать интерес к поединку. Американец снова выступил с громким заявлением относительно боя с "Украинским танком", сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Что сказал Дэвис

Кейшон Дэвис признался, что он взволнован, ведь поединок состоится на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден". Однако американец отметил, что он готов приехать в Нью-Йорк, ведь это его второй дом, а также он имеет там семью.

Боксер отметил достижения Дениса Беринчика, подчеркнув, что украинец остается непобежденным в течение немалого количества боев. Также Дэвис выделил опыт своего оппонента.

Он идет на бой после своей самой крупной победы, которая была против Эмануэля Наваретте. У него гораздо больше опыта, чем у меня. Я должен отобрать титул у него,

– сказал Дэвис.

Американский боксер заметил, что у него не было раньше соперников с таким стилем, как у "Украинского танка". Кейшон отметил, что бой с Денисом, это несколько новое для него.

Дэвис также поделился ожиданиями и настроением перед титульным поединком. Кейшон отметил, что он чувствует себя очень мотивированным и чрезвычайно сильным.

Я могу думать только о своем титуле чемпиона мира. Все зависит от того, как я именно нокаутирую Беринчика – тогда стану одним из тех больших имен, с которым захотят драться,

– добавил Кейшон.

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис должен состояться 14 февраля. Ранее появилось официальное промо поединка "Украинского танка" против американского боксера.