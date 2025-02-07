Кров, піт і сльози: з'явилося офіційне промо бою Берінчик – Девіс

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик проведе перший захист титулу. Суперником українця буде непереможений американець Кейшон Девіс.

Чемпіонський поєдинок між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Обидва боксери підходять до поєдинку у статусі непереможених, пише 24 Канал.

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Офіційне промо бою Берінчик – Девіс

Компанія Top Rank презентувала офіційне промо до поєдинку українського боксера та американця під назвою "Кров, піт і сльози". У ньому суперники розповідають, чого очікують від поєдинку.

У ролику Берінчик зізнався, як важко було здобути титул чемпіона WBO, але захистити його буде ще важче.

Офіційне промо бою Берінчик – Девіс

Цікаво, що обидва боксери ставали срібними призерами Олімпійських ігор: Берінчик у Лондоні-2012, а Девіс у Токіо-2020.

Під час професійної кар'єри українець здобув 19 перемог, в тому числі 9 нокаутом. На рахунку американського боксера 11 перемог, 7 з яких здобув достроково.