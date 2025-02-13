Боксери зійдуться на культовій арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. На поціновувачів боксу чекає вогняна битва справжнім непереможних боксерів. Берінчик володіє перемогами в усіх своїх 19 поєдинках (9 – нокаутом), а Девіс закінчив звитягами 12 із 13-ти боїв (8 – нокаутом). Ще один двобій був зарахований таким, що не відбувся, інформує 24 Канал.

До теми Берінчик – Девіс: дата вогняного бою, прогноз і де дивитися захист титулу українця

Суперника Берінчика піймали на допінгу

Бій, який був зарахований таким, що не відбувся, закінчився скандалом. Після 10-ти раундів Кейшон переміг за роздільним рішенням суддів свого земляка Нахіра Олбрайта. Однак після поєдинку провалив допінговий тест. В організмі Девіса знайшли сліди марихуани, тому американця було усунено від боксу на 90 днів, а перемогу було скасовано.

Вже 14 лютого (15 лютого в Україні) прихильники боксу побачать першу поразку у кар'єрі Берінчика або Девіса.

Повідомлялось, що за цей двобій український боксер отримав рекордний у своїй кар'єрі гонорар. Мова йде про близько 400 тисяч доларів. А це на 100 тисяч більше, аніж Денис заробив за попередній переможний бій проти Емануеля Наваррете з Мексики.

Берінчик – Девіс: різниця в антропометрії

Денис Берінчик поступається своєму наступному супернику у зрості. Це було добре видно на дуелі поглядів, коли обидва боксери стояли одне навпроти одного. Зріст українця складає 170 сантиметрів, а Девіса – 175. Ба більше, Кейшон також має більший розмах рук – 178 проти 173-х сантиметрів у Дениса.

Результати попередніх боїв боксерів

18 травня 2024 року українці побачили на лише перший бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Після перемоги Усика на ринг, але не в Ер-Ріяді, а в американському Сан-Дієго, вийшов Денис Берінчик. Українському боксеру протистояв мексиканець Емануель Наваррете.

На кону стояв вакантний титул чемпіона WBO у легкій вазі, а фаворитом протистояння вважали боксера із Мексики. Однак українець не підкачав. Берінчик дав солідний бій Наваррете та переміг за роздільним рішенням суддів. Для Берінчика це був перший пояс чемпіона світу у кар'єрі. Водночас Денис став 14-м українським боксером, який здобув титул чемпіона світу.

Кейшон Девіс востаннє виходив у ринг 8 листопада 2024-го року. Американець вже у другому раунді нокаутував аргентинця Густаво Лемоса.

Зверніть увагу! Головний бій вечора боксу Берінчик – Девіс розпочнеться не раніше 05:30 (за київським часом). Поєдинок та весь андеркард можна буде переглянути в Україні завдяки медіасервісу MEGOGO.

Прогноз Favbet

Денис Берінчик продовжує бути явним андердогом майбутнього протистояння. На перемогу українського боксера стоїть коефіцієнт 4, а от на звитягу Кейшона Девіса лише 1,25. У Favbet не вірять, що Берінчику вдасться успішно захистити свій чемпіонський пояс WBO.

Ймовірно, що боксери проб'ють тотал у більше 10,5 – 1,32. А от те, що бій на "Медісон-сквер-гарден" триватиме встановлену кількість раундів (тобто 12) оцінена в 1,44.

Усі можливі результати поєдинку Берінчик – Девіс:

Дострокова перемога Берінчик – 12 ;

; Нічия – 19 ;

; Перемога Девіса за очками – 1,90 ;

; Звитяга Дениса за очками – 5,50 ;

; Дострокова звитяга Кейшона – 3,10.

На думку Favbet, український боксер має більше шансів побувати у нокдауні, аніж його суперник – 2,20 проти 11-ти на Кейшона.