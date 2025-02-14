Боксеры сойдутся на культовой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Любителей бокса ждет огненное сражение настоящим непобедимых боксеров. Беринчик владеет победами во всех своих 19 поединках (9 – нокаутом), а Дэвис закончил победами 12 из 13 боев (8 – нокаутом). Еще один поединок был засчитан несостоявшимся, информирует 24 Канал.

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Соперника Беринчика поймали на допинге

Бой, который был засчитан несостоявшимся, закончился скандалом. После 10-ти раундов Кейшон победил по раздельному решению судей своего земляка Нахира Олбрайта. Однако после поединка провалил допинговый тест. В организме Дэвиса нашли следы марихуаны, поэтому американец был отстранен от бокса на 90 дней, а победа была отменена.

Уже 14 февраля (15 февраля в Украине) поклонники бокса увидят первое поражение в карьере Беринчика или Дэвиса.

Сообщалось, что за этот поединок украинский боксер получил рекордный в своей карьере гонорар. Речь идет о около 400 тысячах долларов. А это на 100 тысяч больше, чем Денис заработал за предварительное победное сражение против Эмануэля Наваррете из Мексики.

Беринчик – Дэвис: разница в антропометрии

Денис Беринчик уступает своему следующему сопернику в росте. Это было хорошо видно на дуэли взглядов, когда оба боксера стояли друг против друга. Рост украинца составляет 170 сантиметров, а Дэвиса – 175. Более того, Кейшон также имеет больший размах рук – 178 против 173 сантиметров у Дениса.

Результаты предварительных боев боксеров

18 мая 2024 года украинцы увидели только первый бой Александра Усика против Тайсона Фьюри. После победы Усика на ринг, но не в Эр-Рияде, а в американском Сан-Диего, вышел Денис Беринчик. Украинскому боксеру противостоял мексиканец Эммануэль Наваррете.

На кону стоял вакантный титул чемпиона WBO в легком весе, а фаворитом противостояния считали боксера из Мексики. Однако украинец не подкачал. Беринчик дал солидное сражение Наваррете и победил по раздельному решению судей. Для Беринчика это был первый пояс чемпиона мира по карьере. В то же время Денис стал 14-м украинским боксером, получившим титул чемпиона мира.

Кейшон Дэвис последний раз выходил в ринг 8 ноября 2024 года. Американец уже во втором раунде нокаутировал аргентинца Густаво Лемоса.

Обратите внимание! Главное сражение вечера бокса Беринчик – Дэвис начнется не раньше 05:30 (по киевскому времени). Поединок и весь андеркард можно просмотреть в Украине благодаря медиасервису MEGOGO.

Прогноз Favbet

Денис Беринчик продолжает быть явным андердогом предстоящего противостояния. На победу украинского боксера стоит коэффициент 4, а вот на победу Кейшона Дэвиса всего 1,25. В Favbet не верят, что Беринчик удастся успешно защитить свой чемпионский пояс WBO.

Вероятно, что боксеры пробьют тотал в более 10,5 – 1,32. А вот то, что бой на "Мэдисон-сквер-гарден" будет продолжаться установленное количество раундов (то есть 12) оценено в 1,44.

Все возможные результаты поединка Беринчик – Дэвис:

Досрочная победа Беринчик – 12 ;

; Ничья – 19 ;

; Победа Дэвиса по очкам – 1,90 ;

; Победа Дениса по очкам – 5,50 ;

; Досрочная победа Кейшона – 3,10.

По мнению Favbet, у украинского боксера больше шансов побывать в нокдауне, чем его соперник – 2,20 против 11-ти на Кейшона.