Денис Берінчик зазнав дебютної поразки у кар'єрі на профі-рингу

У ніч проти 15 лютого (в Україні) Денис Берінчик проводив захист свого титулу чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Суперником українця був непереможний американець Кейшон Девіс.

На жаль, бій тривав неповних чотири раунди. Вже з перших секунд стало зрозуміло, що це найскладніший суперник і бій для українського чемпіона, повідомляє 24 Канал.

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Перше фіаско українця

У третьому раунді Денис вперше побував на настилі рингу. Нокдаун для Берінчика, якому Девіс розквасив носа. Вже у наступному раунді побиття українця закінчилось. Денис вдруге полетів у нокдаун, але цього разу вже не зумів продовжити поєдинок. Суддя сигналізував про зупинку бою.

Кейшон Девіс оформив дострокову перемогу нокаутом та став новим чемпіоном світу, відібравши пояс WBO в українця. Нагадаємо, що титул Берінчик здобув лише у своєму попередньому бою проти мексиканця Емануеля Наваррете.

Денис Берінчик зазнав першої поразки у кар'єрі на профі-рингу. Загалом за спиною українського боксера вже 20 боїв, 19 із яких закінчувались перемогами Дениса (9 – нокаутом). Тепер є у пасиві Берінчика дебютна поразка.

До слова. Про найяскравіші перемоги та нокаути від Дениса Берінчика можна прочитати – за посиланням.

Український боксер не став коментувати свою поразку на ринзі та пішов у роздягальню поки Кейшон яскраво святкував свою перемогу.