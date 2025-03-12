Трішечки зламав ніс, – Берінчик переніс операцію після нокауту від Девіса

Колишньому чемпіону світу Денису Берінчику після бою з Кейшоном Девісом довелося лягти на операційний стіл. Український боксер з лікарні повідомив про свій стан здоров'я.

Денис Берінчик записав відео, яке опублікував у своїй соціальній мережі. Ексчемпіон WBO у легкій вазі повідомив подробиці операції на носі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм боксера.

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Берінчик опинився в лікарні після бою з Девісом

Під час чемпіонського бою Девіс зламав ніс Берінчику. Після операції українець показав свій стан та підбадьорив уболівальників.

Зробили перегородку, ніс. Тому що з останнього поєдинку я його трішечки зламав. Всім сили, всім бокс. Краще боксу – тільки бокс,

– сказав Берінчик.

Відеозвернення Берінчик з лікарні

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбувся у ніч на 15 лютого у Нью-Йорку. Молодший за віком американський проспект володів перевагою. У третьому раунді Денис опинився у нокдауні. Наступний раунд став останнім у поєдинку. Девіс нокаутував Берінчика та забрав пояс чемпіона світу за версією WBO.

Ця поразка стала першою у професійній кар'єрі 36-річного українця. Попередні 19 поєдинків завершилися на користь Берінчика.