Трішечки зламав ніс, – Берінчик переніс операцію після нокауту від Девіса
- Денис Берінчик переніс операцію на носі після поразки від Кейшона Девіса.
- Бій з Девісом завершився нокаутом Берінчика, що стало його першою поразкою в професійній кар'єрі.
- Берінчик записав відеозвернення з лікарні, повідомивши про свій стан та підтримавши уболівальників.
Колишньому чемпіону світу Денису Берінчику після бою з Кейшоном Девісом довелося лягти на операційний стіл. Український боксер з лікарні повідомив про свій стан здоров'я.
Денис Берінчик записав відео, яке опублікував у своїй соціальній мережі. Ексчемпіон WBO у легкій вазі повідомив подробиці операції на носі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм боксера.
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Берінчик опинився в лікарні після бою з Девісом
Під час чемпіонського бою Девіс зламав ніс Берінчику. Після операції українець показав свій стан та підбадьорив уболівальників.
Зробили перегородку, ніс. Тому що з останнього поєдинку я його трішечки зламав. Всім сили, всім бокс. Краще боксу – тільки бокс,
– сказав Берінчик.
Відеозвернення Берінчик з лікарні
Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбувся у ніч на 15 лютого у Нью-Йорку. Молодший за віком американський проспект володів перевагою. У третьому раунді Денис опинився у нокдауні. Наступний раунд став останнім у поєдинку. Девіс нокаутував Берінчика та забрав пояс чемпіона світу за версією WBO.
Ця поразка стала першою у професійній кар'єрі 36-річного українця. Попередні 19 поєдинків завершилися на користь Берінчика.