Девіс хотів забрати пояс Берінчика: як пройшла перша битва поглядів боксерів

Чемпіон WBO в легкій вазі Денис Берінчик та претендент на титул Кейшон Девіс провели першу дуель поглядів. Американський боксер намагався спровокувати українця.

Напередодні чемпіонського поєдинку у Нью-Йорку Денис Берінчик та Кейшон Девіс влаштували один одному психологічну перевірку. Суперники вперше зустрілися обличчям один до одного, пише 24 Канал.

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Перша битва поглядів Берінчика та Девіса

Битва поглядів розпочалася з дружніх посмішок. Після цього Девіс вирішив випробувати нерви Берінчика. Американець взявся за пояс, мовляв, він повинен належати йому. Після цього суперники обмінялися гострими висловами та трохи поштовхалися.

Відео першої дуелі поглядів Берінчик – Девіс

Нагадаємо, що бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого в Нью-Йорку. Денис Берінчик проведе перший захист титулу. Обидва боксери підходять до поєдинку в статусі непереможених.

В Україні поєдинок Берінчик – Девіс транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Під час трансляції глядачі матимуть змогу подивитися весь андеркард вечора боксу.