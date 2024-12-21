Колишня чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова пояснила, чому бій Берінчика зірвався. Все через відомого промоутера Боба Арума, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Студія боксу Віктора Ялимова.

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Берінчик проведе наступний бій у Нью-Йорку

За словами Шатернікової, глава Top Rank Боб Арум обирав Берінчику місце бою з двох варіантів: у Саудівській Аравії та США. У підсумку він схилився до другого варіанту.

"На сьогодні його співпромоутером є Боб Арум. Відповідно, Боб Арум сам визначає, який у нього інтерес – щоб Берінчик боксував в андеркарді Усика чи у Нью-Йорку на "Меддісон Сквер Гарден".

Тому я думаю, що це була ініціатива, напевно, все-таки Боба Арума, Top Rank на бій Берінчика, захист титулу в Америці. Ось така робоча версія", – сказала Шатернікова.

Нагадаємо, що Денис Берінчик боксуватиме з Кейшоном Девісом. Поєдинок з американським легковиком відбудеться 14 лютого у нью-йоркському Madison Square Garden.