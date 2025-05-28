Трофей для Мудрика: Челсі з ефектним камбеком розгромив Бетіс у фіналі Ліги конференцій

У польському Вроцлаві визначився переможець Ліги конференцій сезону-2024/25. У вирішальному матчі зустрілися Челсі та Бетіс.

Бетіс – Челсі 1:4

Гол: Еззальзулі, 9 – Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+2

Вінгер Челсі Михайло Мудрик через відсторонення від футболу не міг зіграти у фіналі Ліги конференцій. Українець підтримував свою команду з трибун Міського стадіону у Вроцлаві, пише 24 Канал.

Читайте також Фанати Челсі та Бетіса влаштували масову бійку перед фіналом ЛК: відео заворушень

Переможний перший тайм Бетіса

Лондонський клуб перед стартовим свистком вважався фаворитом протистояння. Підопічні Енцо Марески з першого місця основного раунду вийшли у плей-оф, де без особливих проблем дісталися фіналу.

Натомість іспанський клуб мав неприємну безвиграшну серію та неприємну статистику очних матчів з Челсі.

Дебют фінального поєдинку був за "зеленими". Вже на 9-й хвилині матчу Іско віддав передачу на Еззальзулі, який точним ударом відправив м'яч у кут воріт.

Відео голу Еззальзулі

Через кілька хвилин "зелені" могли закріпити успіх. Марк Бартра пробив в один дотик, але голкіпер "синіх" Йоргенсен був на висоті.

До перерви рахунок на табло не змінився. Челсі більше володів м'ячем, проте Бетіс гостріше атакував.

Челсі перевертає гру

Після відпочинку Енцо Мареска за допомогою замін спробував переломити хід поєдинку. Це принесло результат на 65-й хвилині. Палмер зробив навіс у штрафний майданчик, який головою замкнув Енцо Фернандес. 1:1 – "сині" повернули інтригу в матчі.

Відео голу Фернандеса

П'ять хвилин вистачило Челсі, щоб вийти вперед. Палмер продерся правим флангом та зробив навіс на Джексона. Форвард не мав права схибити з вбивчої позиції.

Відео голу Джексона

Джексон міг стати автором дубля, але не скористався виходом сам на сам з голкіпером Бетіса. У підсумку нападник змушений був залишити поле через ушкодження.

На 83-й хвилині Санчо зняв питання про переможця. Півзахисник красивим ударом поклав м'яч у кут воріт. Цей гол хавбека "пенсіонерів" став справжньою окрасою фіналу.

Відео голу Санчо

Масну крапку в поєдинку поставив Кайседо, який фірмовим ударом закрутив м'яч у нижній кут.

Відео голу Кайседо

До фінального свистка рахунок не змінився. "Сині" здобули перемогу над Бетісом – 4:1.

Челсі вперше у своїй історії став переможцем Ліги конференцій, поповнивши клубний музей новим трофеєм. Повноцінним тріумфатором турніру став Михайло Мудрик, який зробив чималий внесок в загальний успіх команди.